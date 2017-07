Incendio a Milano, fiamme e una densa colonna di fumo nero a due passi dai binari

Incendio giovedì mattina a Milano, in zona Corvetto.

Verso le 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato nei pressi dei binari ferroviari tra via Tertulliano e via Sulmona. Le fiamme sono “scoppiate” tra le sterpaglie e hanno causato una densissima colonna di fumo nero visibile da diversi punti del quartiere.

Sul posto, allertati dai residenti - che hanno riferito di aver sentito anche un piccolo scoppio precedere l’incendio - sono intervenuti i vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Non si registrano feriti, né intossicati.