Incendio in un deposito rifiuti di via Campazzino a Milano: alta colonna di fumo

Incendio in un deposito rifiuti a Milano. E' scoppiato nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 3, in via Campazzino, tra Chiesa Rossa e Vigentino, quartieri alla periferia Sud.

Incendio nel deposito rifiuti a Milano

I vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato per diverse ore per domare l'alta colonna di fiamme e fummo, che col buio, era visibile da chilometri di distanza. Ad andare in a fuoco, stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, sono stati diverse categorie di rifiuti ammassati nel deposito, della ditta Acm, Azienda Cartaria Milanese: carta, plastica e altri materiali solidi.

I pompieri sono stati sul luogo per tutta la mattinata di domenica per setacciare i rifiuti e prevenire eventuali riprese delle fiamme, spegnendo i focolai nascosti.

Nessun pericolo per i residenti

Fin dall'inizio dell'attività si sono alternati equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza sull'ambulanza per fare assistenza preventiva ai pompieri. Fortunatamente nessuno avrebbe avuto bisogno del loro servizi.

Così come non ci sarebbero stati problemi respiratori per i residenti della zona, pochissimi visto che la via è all'inizio del Parco Agricolo Sud Milano.