Incendio a Parabiago, fiamme nella piattaforma ecologica di via Resegone

Incendio alla piattaforma ecologica di Parabiago nella serata di domenica 5 luglio. Le fiamme, che sembra abbiano interessato un cassone di via Resegone in cui erano stoccati alcuni rifiuti elettrici, sono divampate intorno alle 22.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con alcuni mezzi e la polizia locale. Le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi a tutta la struttura. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati e anche se il rogo ha sollevato un'alta colonna di fumo nero non ci sarebbe nessun problema per la salute.

Non è ancora chiaro come sono divampate le fiamme (scatenatesi quando la struttura è chiusa), sul fatto sono in corso accertamenti. Nella giornata di lunedì 6 luglio la piattaforma ecologica resterà chiusa al pubblico.