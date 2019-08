Grosso incendio in una ditta di smaltimento rifiuti industriali a Cambiago: attimi di paura

Incendio in una ditta della zona industriale di Cambiago, nel Milanese. Le fiamme, divampate attorno alle 23.15 di mercoledì per cause ancora da comprendere, hanno interessato la S.AM.ECO, una ditta specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e industriali.

Per domare l'incendio, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono state necessarie circa tre ore di lavoro ininterrotto.

Sul posto i pompieri sono intervenuti con un'autobotte e due aps. Il loro lavoro ha permesso che alla fine non ci fossero feriti, né intossicati.

Incendio a Cambiago: fiamme all'esterno della ditta

Sempre secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 115, il rogo ha interessato solo l'esterno della ditta. Ad andare in fiamme sono stati tre grossi contenitori metallici che contenevano ferro, vetro e plastica.

La grossa colonna di fiamme e fumo, stando agli accertamenti, non ha rappresentato nessun tipo di pericolo per la popolazione, che comunque ha vissuto attimi di apprensione per l'idea e il timore che l'incendio avesse interessato rifiuti dannosi per la salute.