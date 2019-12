Milano, furgone distrutto da un incendio nella notte: l'esplosione risveglia i residenti

Un furgone è stato distrutto dalle fiamme in via Martin Luther King, in zona Affori a Milano. A segnalare l'episodio, avvenuto poco prima delle 2 di martedì, sono stati i vigili del fuoco che sul posto sono intervenuti con diversi mezzi per spegnere le fiamme.

Furgone devastato da un incendio

A quanto pare, stando anche a quanto confermato dall'Azienda regionale emergenza urgenza arrivata con un'ambulanza, l'incendio non ha provocato feriti, né intossicati.

Secondo la prima ricostruzione, il rogo avrebbe provocato anche un'esplosione. Il boato aveva fatto temere il peggio ai residenti della zona, che hanno subito chiamato le forze dell'ordine, presenti anche i carabinieri e la polizia locale.

Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato l'incendio.