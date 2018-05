Incendio in via dei Fiordalisi: intrappolato nella casa in fiamme, morto carbonizzato

Nel pomeriggio di sabato 19 maggio un anziano di 81 anni è morto carbonizzato all'interno del suo appartamento di via dei Fiordalisi a Milano, periferia Sud-Ovest della città. Altre tre persone — donne di 60, 45 e 23 ani — sono invece rimaste intossicate a causa del fumo e sono state accompagnate nei pronto soccorso di Niguarda e San Carlo.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30 quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti in via dei Fiordalisi per spegnere un incendio che stava devastando un appartamento al quinto piano di una palazzina. Una volta varcata la soglia di casa hanno trovato il corpo di un anziano completamente carbonizzato.

Non è ancora chiara la causa che ha fatto scatenare il rogo, sul caso sono in corso accertamenti da parte della Questura di Milano e dei vigili del fuoco, intervenuti con due autopompe, un'autoscala, carro soccorso e nucleo Saf.