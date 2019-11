Incendio in un chiosco di fiori al cimitero di Baggio

Amara sorpresa per i titolari di un chiosco di fiori antistante il cimitero di Baggio nell'area di via Romero: in tarda nottata è stato dato alle fiamme il locale.

Ignoti, infatti, hanno dato fuoco all'attività che ha subìto gravissimi danni. Sul posto le forze dell'ordine unitamente ai vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza l'area.

Non è chiaro cosa possa aver provocato l'incendio, anche se parrebbero esserci pochi dubbi sulla natura dolosa del gesto. Ora si cercherà di capire se vi erano state minacce precedenti.

A quanto è emerso, non ci sarebbero persone rimaste ferite.