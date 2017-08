Incendio in viale Fulvio Testi, brucia una casa all'ultimo piano: due gattini morti nel rogo

Incendio mercoledì mattina in un appartamento all’ultimo piano del condominio all’angolo fra viale Fulvio Testi e via Thomas Mann.

Verso mezzogiorno, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono divampate nell’abitazione, liberando nel cielo una densa colonna di fumo prima nero e poi bianco.

Sul posto, allertate dai residenti di zona, sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. I pompieri con l’aiuto di un’autoscala, e non senza fatica, sono riusciti a domare il rogo per poi entrare nella casa dal balcone.

Proprio all’interno dell’appartamento - pesantemente danneggiato dalle fiamme - i caschi rossi hanno trovato i corpi, ormai carbonizzati, di due gattini. Nessuna persona, invece, è rimasta ferita né intossicata.