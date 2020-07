Incendio in via Novara, alta colonna di fumo nero: sul posto i vigili del fuoco

Un'alta colonna di fumo denso e nero è stata avvistata in zona Figino e a Settimo Milanese. A causarla un incendio scoppiato verso le 16 in via Novara.

(L'alta colonna di fumo, foto Sathya Francesco Tezzoni)

Nonostante la segnalazione lanciata al 112, nella quale si parlava di due camper coinvolti nel rogo, a bruciare sono stati solo stralci d'erba, immondizia e rovi.

Sul posto sono accorse due autopompe e una autobotte del vigili del fuoco di Milano, che hanno prontamente domato le fiamme. Per fortuna nell'incendio non è rimasto coinvolto nessuno. Non risultano feriti.