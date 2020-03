Incendio a Milano, baracche in fiamme: nube di fumo avvistata da tutta la zona sud

Un'alta colonna di fumo è stata avvistata da diversi quartieri della zona sud di Milano nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 marzo. A causarla un incendio in via Ripamonti che ha coinvolto alcune baracche. Sul posto sono accorsi due mezzi del vigili del fuoco con sette uomini.

(La nube di fumo foto Vilbert Farina)

Le operazioni di spegnimento, inziate verso le 18, sono durate circa un paio d'ore. Le fiamme hanno avvolto alcune costruzioni provvisorie in legno presenti nell'area. Il fumo è stato notato dalla zone Solari, piazzale Cuoco, Bocconi e Chiesa Rossa.

Verso le 20 i pompieri hanno effettuato le operazioni di bonifica: il rogo è sotto controllo. Per fortuna non risultano feriti. Numerose segnalazioni sono arrivate al 112 per la nube di fumo scura che è stata vista anche a distanza notevole dal luogo dell'incendio.