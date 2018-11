Incendio a Magenta, furgone a fuoco in strada

Incendio mercoledì mattina a Magenta. Verso le 9, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è andato a fuoco in via Palestro, all'altezza del civico 7.

All'interno del mezzo, stando a quanto appreso, c'erano materiali e detersivi per le pulizie. Il rogo, che ha causato una densa colonna di fumo nero, è stato spento in pochi minuti dai pompieri, ma ha comunque praticamente distrutto il veicolo.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, che ha prestato le cure a una donna di 38 anni, la conducente del furgone. Fortunatamente, nonostante lo spavento, per lei non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale.