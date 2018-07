Incendio devasta il "Giardino nascosto". La denuncia dell'associazione: "È doloso"

Prima le fiamme e l'alta colonna di fumo, poi l'intervento dei pompieri e le "cascate" d'acqua sugli orti e le serre del Giardino nascosto di via Luigi Bertelli a Milano. Poche ore dopo la denuncia: secondo l'associazione che gestisce lo spazio verde nel Parco Martesana si tratterebbe di un incendio doloso.

"Nessuno è stato coinvolto nell’incidente ma sono andate bruciate una parte dei cassoni coltivati insieme ai bambini, la serra-semenzaio dove germogliano i semi e parte del bellissimo albero sovrastante", si legge in una nota diramata da via Bertelli.

Un incendio che è una doccia fredda: "Da qualche giorno — si legge nel comunicato — avevamo avuto la conferma informale che il nostro permesso di gestione del giardino molto probabilmente sarebbe stato rinnovato per i prossimi 3 anni da parte di Comune di Milano e Municipio2".

Ma l'associazione non ci sta ed è pronta a ripartire: "non sarà un incendio a fermare un progetto che ormai è radicato e condiviso, riconosciuto anche dalle istituzioni come un faro nel buio del parco della Martesana". E i lavori inizieranno già da mercoledì 4 luglio: "l’appuntamento — fanno sapere gli attivisti — è alle 16 presso Il Giardino Nascosto"