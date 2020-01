Incendio alla gintoneria di Davide Lacerenza: a fuoco la lamiera del giardino, pompieri al lavoro per ore

Incendio nella notte alla Gintoneria di Davide Lacerenza in via Comune Antico 27, a Milano, nel quartiere di Greco. Per via della fama del gestore del locale, la notizia si è diffusa in mattinata anche sui social network.

Secondo le prime informazioni, tra cui quelle fornite dallo stesso Lacerenza attraverso Instagram, verso le due e mezza della notte tra venerdì e sabato uno dei motori dei condizionatori è andato in cortocircuito prendendo fuoco. Le fiamme sono subito divampate raggiungendo il giardino esterno del locale, che è stato immediatamente evacuato dal gestore del locale che, insieme ad alcuni collaboratori, ha tentato di spegnere il fuoco con gli estintori.

Vigili del fuoco sul posto

Ma le fiamme erano ormai troppo alte ed è stato necessario chiamare i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni: i pompieri, in quasi quattro ore di lavoro, hanno spento l'incendio, che nel frattempo aveva distrutto l'intercapedine e la lamiera della chiusura esterna del giardino. Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze. Tuttavia solo una donna di 43 anni ha riportato lievi ferite ed è stata visitata sul posto, senza bisogno di un trasporto al pronto soccorso.

Nel pomeriggio di sabato, il gestore del locale ha promesso che, nel giro di due settimane al massimo, la Gintoneria sarà ripristinata e riaprirà al pubblico.