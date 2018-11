Incendio a Melegnano: a fuoco la giostra per bambini nel parco giochi, struttura distrutta

Incendio giovedì sera a Melegnano. Verso le 20, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo ha distrutto la giostra per bambini nel parco giochi che si trova all'interno del parco del Castello Mediceo.

La struttura, che era posizionata lì ormai da tempo, è stata completamente cancellata dalle fiamme. A spegnere l'incendio sono stati i vigili del fuoco della caserma di Melegnano, insieme ai colleghi di Milano.

Nel parco sono intervenuti anche i carabinieri - che ora indagano sulle cause del rogo - e il sindaco Rodolfo Bertoli.