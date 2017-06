Incendio nella notte a Gudo Visconti: fiamme distruggono un capannone di 2mila mq | Foto

Nella notte tra mercoledì e giovedì 8 giugno un incendio ha devastato un capannone di 2mila metri quadri in via Vigna a Gudo Visconti, nel milanese. Le fiamme — secondo quanto riferito dal 115 — sono divampate intorno alla mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un due autopompe, tre autobotti, un carro schuma, un carro ventilazione e una unità mobile per la protezione delle vie respiratorie). Dopo diverse ore i pompieri sono riusciti a domare le fiamme. Il capannone — al cui interno si trovava il magazzino di una ditta che produce sali da bagno e un'azienda che fabbrica allestimenti per fiere — è stato dichiarato inabigile.

VIDEO | L'incendio

Non sono ancora chiare le cause. Sono in corso i rilievi per capire cosa ha fatto divampare il rogo.