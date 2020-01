Milano, incendio all'hotel Des Etrangers: attimi di paura in pieno centro alla città

Attimi di paura nella serata di lunedì 6 gennaio all'incrocio tra via Washington e via Sirte a Milano: un incendio ha interessato il tetto dell'Hotel Des Etrangers. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.40 in un palazzo attiguo all'albergo e per permettere le operazioni di spegnimento l'intera struttura, otto piani, è stata evacuata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

In fiamme a #Milano una porzione della copertura dell'Hotel Des Etrangers, di Via Sirte, nel centro città. Evacuata a scopo precauzionale l'intera struttura di otto piani. Intervento in corso #6gennaio 23:30 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 6, 2020

Le lingue sono state spente dai pompieri dopo circa due ore di lavoro, ancora ignote le cause: sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti sia la polizia locale che i carabinieri).

Alcune persone che si trovavano nei piani alti dei due palazzi sono stati visitati dai sanitari del 118 perché lamentavano alcuni malesseri, ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.