Incendio nella casa di riposo: attimi di terrore tra gli anziani

Tanto fumo, ma fortunatamente nessun ferito: solo qualche attimo di terrore nella notte tra giovedì e venerdì 4 agosto in via San Luca a Milano (zona Ticinese) dove è divampato un incendio all'interno della residenza per anziani "Anni Azzurri".

Le fiamme si sono scatenate intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme dopo pochi minuti. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati.

Secondo quanto trapelato l'incendio è divampato da un quadro elettrico della struttura.