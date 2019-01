Incendio, va a fuoco la cucina di un appartamento: inquilini svegliati dal fumo

Paura a Lainate, dove nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, intono alle 3 e mezza, un incendio è divampato in un appartamento. Ad essere avvolta dalle fiamme andando bruciata è stata la cucina della casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Gli inquilini si sono messi in salvo dopo essersi svegliati per i rumori e il fumo intenso sprigionato dal rogo.

In particolare ad andare a fuoco è stato il locale cucina di un appartamento in via Rho 44, al primo piano sopra ad un ristorante. I pompieri sono accorsi sul luogo con tre automezzi.