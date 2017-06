Auto si incendia in via Crispi nella notte

Un'auto parcheggiata si è incendiata in via Francesco Crispi (zona Porta Garibaldi) nella notte di domenica 11 giugno, intorno alle cinque.

Le fiamme sono divampate all'improvviso e stavano rischiando di espandersi alle autovetture e ai motorini parcheggiati nelle immediate vicinanze. Dopo una ventina di minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco per spegnerle. Non sono note le cause, ma non vengono segnalate persone ferite.