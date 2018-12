Incendio, auto in fiamme nella notte: intervengono i pompieri

Un incendio scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 dicembre ha distrutto un'auto parcheggiata in via Paravia, zona San Siro. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta nel rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

In particolare alle 00:15 i pompieri sono accorsi con due mezzi: un'auto pompa serbatoio e un'autopompa. Nel giro di un'ora, come riferisce la centrale operativa dei vigili, il rogo è stato efficacemente domato. Nessuno è rimasto ferito per via delle fiamme. In corso gli accertamenti per individuare l'origine dell'incendio.