Nove auto bruciate nella notte a Vighignolo, Settimo Milanese: ipotesi incendio doloso

Non è chiaro se dietro c'è la mano di un piromane o se l'incendio sia scoppiato per cause accidentali. Il sospetto, al momento, è che le fiamme possano essere di origine dolosa.

Nella notte tra domenica e lunedì nove auto sono state bruciate de un rogo in via Angelo Airaghi a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Per fortuna le fiamme non hanno lasciato feriti, né intossicati.

Sui social network gli abitanti della zona chiedono più controlli delle forze dell'ordine e più telecamere.