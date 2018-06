Incendio in via Rombon a Milano: fiamme distruggono un autobus Atm della linea 924

Prima le fiamme e un'alta colonna di fumo nero. Residenti spaventati e le sirene dei vigili del fuoco. Nella serata di venerdì 15 giugno un incendio ha distrutto un autobus Atm della linea 924 in via Rombon a Milano (zona Lambrate).

Tutto è accaduto qualche minuto prima delle 21 mentre il mezzo, senza nessun passeggero a bordo, stava andando verso il deposito "perché aveva avuto una segnalazione di mal funzionamento", precisano dall'ufficio stampa di Atm.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo e in pochi attimi lo hanno distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autobotti.

Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non ci sono stati né feriti né intossicati. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo, secondo quanto riferito dall'Azienda trasporti milanesi l'incendio sarebbe divampato nella zona del vano motore. Non si registrano danni al di fuori del mezzo

Video di Andrea Zanon

Attendere un istante: stiamo caricando il video...