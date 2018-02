Paura sull'autostrada A4 Milano-Torino: auto si incendia tra Marcallo e Novara

Momenti di terrore questa mattina, mercoledì 14 febbraio, sulla autostrada A4 Torino-Milano.

Un'auto, una Peugeot 206 che stava viaggiando in direzione Torino, ha improvvisamente preso fuoco nel tratto tra Marcallo Mesero e Novara Est. Il guidatore, come riportato da NovaraToday, è riuscito ad accostare nella prima corsia senza provocare incidenti. Sul posto sono immediatamente giunte una squadra dei vigili del fuoco da Novara, una da Inveruno e una da Milano. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza lo scenario. La circolazione stradale ha subito dei rallentamenti.