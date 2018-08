Incendio a Bareggio: brucia il tetto di una villetta, pompieri al lavoro fino all'alba

Incendio nella notte tra venerdì e sabato 11 agosto in via Montegrappa a Bareggio dove le fiamme hanno distrutto il tetto di una villetta a schiera di due piani.

Il rogo, come riferito da via Messina, ha iniziato ad ardere intorno alle 23.45 di venerdì, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con 7 mezzi. L'incendio è stato domato dopo oltre cinque ore di lavoro, all'alba di sabato 11 agosto. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati anche perché la casa era in disuso. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme. Sul caso stanno indagando i carabinieri.