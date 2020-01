Incendio a Bollate, fiamme devastano gli orti di via Villoresi: vigili del fuoco in azione

Incendio a Bollate nella serata di martedì 14 gennaio: le fiamme sono divampate intorno alle 19 negli orti di via Villoresi e hanno devastato e diverse baracche utilizzate come rimesse per gli attrezzi alzando, inoltre, una spessa nuvola di fumo nero visibile da centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale di Milano con due autopompe, le fiamme sono state domate nel giro di un'ora e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il roto, sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho.