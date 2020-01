Milano, incendio sull'autostrada A4: camion carico di biscotti devastato dalle fiamme

Incendio lungo l'autostrada A4 Milano-Torino: un camion che trasportava biscotti è stato avvolto e devastato dalle fiamme nella mattinata di martedì 14 gennaio.

L'incendio è divampato all'altezza dell'uscita di Arluno mentre il camion stava percorrendo l'autostrada in direzione Torino; sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati, ma il carico è andato completamente distrutto e parte del rimorchio è rimasto compromesso.

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato le fiamme.