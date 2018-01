Incendio a Baranzate: esplosione, fiamme e fumo nell'azienda che tratta rifiuti speciali

Un boato forte, potente, sentito distintamente da tutti i residenti della zona. Una nuvola di fumo nero e le fiamme.

Pomeriggio di paura quello di venerdì a Baranzate, nel Milanese, teatro di un incendio che è divampato poco prima delle 16.30 nella Suez, l'azienda - una volta famosa con il nome di Ecoltecnica - che tratta rifiuti speciali, industriali e inerti. Lo stabilimento - catalogato come "Rir", a rischio di incidente rilevante - sorge in via Belgioioso, a due passi dall'albero della vita dell'ex Esposizione universale tra i territori di Milano e Baranzate.

Le fiamme, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, sono divampate all'interno di un "caminetto" di un impianto tritarifiuti. Il calore e la pressione hanno poi causato l'esplosione di alcuni cuscinetti che si trovavano proprio nel macchinario.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri - che hanno spento le fiamme rapidamente, "aiutati" dall'impianto antincendio dello stabilimento che è scattato subito - i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Nel rogo non si sono registrati feriti, né intossicati.

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha inviato anche uomini del gruppo Nbcr, nucleare batteriologico radiologico e chimico, per verificare l'eventuale presenza - per ora non accertata - di sostanze inquinanti nell'aria.

Molti cittadini, soprattutto su Facebook, hanno raccontato che l'aria è diventata irrespirabile in zona e hanno chiesto informazioni al sindaco Luca Elia. Lo stesso primo cittadino ha scritto su Facebook una breve nota: "Principio di incendio azienda Suez via Belgioiso, ora spento - le sue parole -. Sul posto vvff per verifiche".

Già a luglio del 2004, quando la Suez si chiamava ancora Ecoltecnica, lo stabilimento era stato interessato da un incendio, che in quel caso era stato ben più grave. A bruciare allora erano stati alcuni scarti di vernice e oltre cento pompieri erano stati impegnati ore ed ore per domare le fiamme. L'assessore all'ambiente dell'epoca aveva consigliato a tutti i cittadini residenti in zona di tenere le finestre chiuse, anche se poi l'Arpa aveva certificato che non esisteva nessuna emergenza inquinamento.