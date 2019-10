Paura nei laboratori dell'Eni a San Donato: petrolio prende fuoco durante un esperimento

Prima la fiammata, poi la sirena dell'antincendio e l'intervento dei pompieri. Attimi concitati nei laboratori della Eni di San Donato Milanese nel primo pomeriggio di giovedì 3 ottobre dove è divampato un principio d'incendio durante un esperimento.

Tutto è accaduto intorno alle 13.40. Secondo quanto ricostruito dai vigli del fuoco del comando provinciale di Milano sembra che i ricercatori della multinazionale stessero eseguendo un esperimento con alcuni litri di petrolio grezzo quando quest'ultimo ha preso fuoco all'interno della stanza.

È subito scattato l'allarme e sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti in codice giallo i sanitari del 118 con un'ambulanza. Quando il personale di via Messina è arrivato sul posto il rogo era già stato spento dai dipendenti dell'Eni con l'estintore; non c'è stato nessun ferito o intossicato: i ricercatori hanno rifiutato di essere accompagnati al pronto soccorso.