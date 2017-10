Scoppia un grave incendio in una palazzina a Gorgonzola: un uomo morto e due feriti

Un uomo di circa 40 anni è morto dopo un incendio scoppiato all'interno del suo appartamento al secondo piano di una palazzina in via Domenico Scarlatti, a Gorgonzola (Milano).

Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, sono scoppiate intorno alle 12 di martedì per cause apparentemente accidentali.

La vittima - ancora da identificare - è stata rinvenuta all'interno dell'abitazione. Trasportato all'ospedale di Melzo in codice rosso, è morto poco dopo, secondo la ricostruzione dei militari.

Il rogo non ha coinvolto gli altri appartamenti della palazzina di quattro piani. Altre due persone sono state portate in ospedale per accertamenti, mentre altre due sono rimaste illese.