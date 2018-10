Incendio in un deposito di rifiuti: fiamme e alta colonna di fumo

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le alte fiamme divampate nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ottobre, all'interno del deposito di rifiuti della Ri.Eco in via Fratelli Beltrami, a Novate Milanese.

Per domare il rogo, che ha coinvolto soprattutto la carta da macero stoccata nell'area, sono intervenute due squadre dei pompieri. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

Un altro devastante incendio è scoppiato verso le 20:30 del 14 ottobre in via Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca.