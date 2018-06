Incendio a Settimo Milanese: devastata un'autofficina, paura per ditta farmaceutica

Un grosso incendio scoppiato durante la notte tra martedì e mercoledì ha devastato un'azienda di ricambi di auto a Settimo Milanese. Le fiamme hanno distrutto auto e pneumatici presenti nell'officina.

Sul posto, in via Fermi, sono intervenuti i vigili del fuoco con numerose squadre. Il rogo è stato spento dopo aver faticato non poco, perché si temeva che le fiamme raggiungessero una vicina fabbrica farmaceutica.

Sono state inviate otto squadre che hanno lavorato fino alle 4, mentre l'incendio era scoppiato intorno alla mezzanotte. Ancora sconosciute le cause: non si esclude, quindi, nulla.