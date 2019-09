Incendio in Stazione Centrale a Milano: a fuoco un'area dismessa dove si rifugiano i clochard. Video

Un grosso incendio è divampato poco dopo le 6.30 di lunedì in un'area in disuso nei pressi della stazione Centrale di Milano.

L'incendio in stazione Centrale

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. Sul posto sono intervenuti i pompieri con diversi mezzi e il 118 con tre ambulanze e un'automedica per prevenzione.

La polizia locale ha chiuso la via Giovanni Battista Sammartini, altezza largo San Valentino in zona Greco, per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza. La colonna di fumo nero si era innalzata altissima ed era visibile da chilometri (la notizia).