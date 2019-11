Attimi di paura sul treno Trenord, principio di incendio nella motrice di coda: nube di fumo

Una densa nube di fumo, il treno che si ferma in mezzo al nulla. E i passeggeri evacuati. Attimi di paura nella mattinata di venerdì 22 novembre a bordo del convoglio Trenord 10468 partito alle 9.41 da Cremona e diretto a Treviglio dove è divampato un principio d'incendio nella motrice in coda al treno.

Tutto è accaduto intorno alle 10.50 quando il convoglio era vicino alla stazione di Treviglio. Secondo quanto trapelato il principio di incendio ha provocato la fuoriuscita di una nuvola di fumo che ha allarmato i passeggeri a bordo. Il macchinista è intervenuto rapidamente e non ci sono stati danni alle persone né alle cose, ma il convoglio è stato bloccato sulla linea a binario singolo e sono intervenuti i vigili del fuoco per far scendere i passeggeri, poi accompagnati a destinazione con un bus.

Secondo quanto riferito da Trenord, interpellata da MilanoToday, tutto è stato causato da un cortocircuito di un componente elettrico. Il fatto, inoltre, è avvenuto a bordo di una Automotrice FS Ale 582, modello costruito dal 1987 al 1991 e che sarà in servizio sulle linee Trenord fino al 2021.