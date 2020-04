Incendio al tribunale di Milano, Csm: "Necessario intervenire sulla sicurezza degli uffici"

"Solidarietà e affettuosa vicinanza" del Csm ai magistrati e al personale amministrativo del Palazzo di Giustizia di Milano "per il disastroso incendio che ha danneggiato quasi interamente il settimo piano, dove si trovano gli uffici del Gip, del Tribunale di Sorveglianza e della Dda". Ad esprimerla, a nome dell'intero Consiglio, è stata in apertura del plenum la consigliera di Magistratura indipendente Paola Braggion.

"Non è più rinviabile la messa in sicurezza del palazzo ormai vetusto dove in tempi normali lavorano migliaia di persone ma anche oggi, durante l'emergenza sanitaria, in molti sono presenti per garantire il funzionamento dei servizi inderogabili e urgenti per la giustizia", ha sottolineato Braggion.

"È necessario tenere sempre alta l'attenzione del Csm e del ministero sul tema della sicurezza - ha spiegato - affinché concretamente si prendano iniziative serie non più derogabili, come ci dimostrano i fatti, per fare fronte alla necessaria tutela e protezione di tanti colleghi, impiegati, avvocati e cittadini, che quotidianamente affollano il palazzo di giustizia di Milano, luogo a noi caro ma oggi non più adeguato. Così come non più adeguati sono moltissimi altri uffici giudiziari del territorio nazionale, che esigono impellenti adeguamenti per la sicurezza per garantire il sereno esercizio della giurisdizione".