Rogoredo, incendio in strada, scoppia una tubatura di gas: operaio ustionato

Un operaio di 53 anni è rimasto ustionato dopo che una tubatura del gas è esplosa mentre stava effettuando dei lavori in strada. È quanto accaduto verso le 13:30 del 5 novembre in via Cengio, zona Santa Giulia, dove si sono verificati un incendio e una fuga di gas. Sul posto sono accorsi il 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco con cinque mezzi, che hanno spento le fiamme e evacuato una famiglia di cinque persone. L'uomo è stato portato in ambulanza all'ospedale di San Donato, in codice giallo.

A causa dell'esplosione il 53enne ha riportato ustioni alla mano, al braccio e al volto. Secondo quanto riportato dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente e le sue condizioni non apparivano gravi. A distanza di alcune ore dallo scoppio dell'incendio sul posto rimanevano a lavoro i vigili del fuoco con i loro cinque mezzi.