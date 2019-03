Incendio in zona ex manifattura Tabacchi: alta colonna di fumo

Un incendio è scoppiato in zona ex manifattura Trabacchi, in via Esperia, angolo Testi, Bicocca, la mattina di venerdì 1 marzo.

Un'altissima colonna di fumo scuro si è alzata nella zona portando un odore acre. Tante sono state le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti nell'area.

Secondo quanto riferito a MilanoToday, il rogo sarebbe partito da una cabina elettrica utilizzata da alcuni senzatetto come rifiugio. Probabilmente un fornelletto malfunzionante ha provocato le fiamme che si sono rapidamente sviluppate nella struttura.

Gli homeless sono usciti e hanno trovato rifugio. I vigili del fuoco, intervenuti dopo pochi minuti, hanno rapidamente spento il fuoco mettendo in sicurezza l'area.

Non dovrebbero esserci persone intossicate o ferite. Non è stato necessario l'intervento del personale del 118.