Milano, incendio nella notte in una palazzina in zona via Padova: evacuate diverse famiglie

Paura in zona via Padova a Milano nella notte tra domenica e lunedì. L'incendio di un appartamento di una palazzina di via Fanfulla da Lodi ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con sette mezzi.

Le fiamme sono divampate attorno alle 4. E quattro famiglie sono state evacuate ed affidate al Comune in attesa che sia valutata l'agibilità delle loro case.

Benché l'incendio abbia interessato solo un appartamento, per ragioni di sicurezza hanno consigliato lo sgombero di altri tre. Per il momento non sono state rivelate le cause del rogo.