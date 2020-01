Insultano e lanciano le bottiglie ai vigili del fuoco mentre cercano di spegnere un incendio

Un pessimo episodio, che potrebbe avere anche conseguenze giudiziarie, è avvenuto nella notte di Capodanno a Milano.

I vigili del fuoco, infatti, sono stati chiamati in via Gola per spegnere un rogo di rifiuti buttati in mezzo alla strada, con ogni probabilità insieme ad alcuni petardi, dopo la mezzanotte.

La squadra di pompieri, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, è stata aggredita da un gruppo di balordi ed esagitati che stava festeggiando l'ultimo dell'anno. I vigili del fuoco sarebbero stati accerchiati e tra insulti e scherni sono state tirate loro addosso delle bottiglie, non permettendo di compiere il loro lavoro. Poi sarebbe anche stata rubata la chiave dell'autopompa.

Sul posto sono state inviate delle volanti di polizia che hanno fatti dileguare i balordi. Successivamente è arrivata un'autobotte che ha definitivamente domato l'incendio.