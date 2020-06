Un altro incendio a Bonola nella notte, auto e scooter devastati dalle fiamme: è giallo

Ancora un incendio in via Kant, zona Bonola, nella tarda serata del 12 giugno. Dopo il rogo che lo scorso aprile aveva distrutto un bagno chimico nella stessa via, venerdì, verso le 21:50 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che stavano circondando auto e scooter. Sul posto anche la polizia e la scientifica.

Il fuoco è stato appiccato ad un'auto parcheggiata in strada, danneggiandone un'altra attigua, ma anche a un'altra vettura e a due scooter che si trovavano all'interno di un cortile condominiale. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio e hanno allertato la polizia, intervenuta sul posto con una volante. Fortunatamente non sono stati registrati feriti né intossicati.

Sono affidati a vigili del fuoco e uomini della scientifica i rilievi utili a ricostruire l'accaduto ed evidenziare eventuali collegamenti con il rogo scoppiato lo scorso aprile. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.