Paura per un incendio a Bovisa: 7 mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Un incendio è scoppiato in un palazzo coinvolgendo la copertura di una terrazza e creando un'alta colonna di fumo. È accaduto in via Luigi Mercantini, zona Bovisa, verso le 11:40 del 13 febbraio. Sul posto sono intervenuti, con sette mezzi, i vigili del fuoco, che hanno tempestivamente spento il rogo.

Secondo quanto riportato dalla centrale dei pompieri, nessuna persona è rimasta ferita a causa delle fiamme. L'incendio è stato domato velocemente anche grazie ai numerosi veicoli accorsi.

Sempre nella mattinata del 13 febbraio, verso le 4 el mattino, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche in via Asiago, zona Ponte Nuovo, dove il malfunzionamento di una caldaia ha causato una fuga di gas. Otto le persone che sono rimaste intossicate.