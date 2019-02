Milano, incendio in via Turati: sul posto i vigili del fuoco, traffico in tilt e tram deviato

Incendio sul tetto del palazzo di largo Donegani 2, all'inizio di via Turati, verso le 12 del 25 febbraio. L'alta colonna di fumo nero è stata avvistata da varie zone della città.

Sul posto alle 12:15 circa sono arrivati cinque mezzi dei pompieri, un'ambulanza e due automediche del 118 e la polizia di stato. Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco faranno accertamenti sulle cause del rogo. Il palazzo interessato dall'incendio, di fronte all'edificio di Radio 105 e sede degli uffici di numerosi marchi di moda, è stato evacuato insieme a quello adiacente.

Grazie a un'autoscala, i pompieri hanno potuto raggiungere il tetto andato a fuoco, al settimo piano del palazzo. Una vera e propria folla di curiosi si è riversata per strada per vedere e immortalare con uno scatto la colonna di fumo che si levava verso il cielo.

🚦#tram1: devia tra Cordusio e via Lazzaretto/Vittorio Veneto (si sta svolgendo un intervento dei Vigili del Fuoco in via della Moscova/Turati). — ATM (@atm_informa) 25 febbraio 2019

Nella zona, come ha annunciato il Comune, ci sono stati rallentamenti e deviazioni all'altezza di via Carlo Porta. Sempre a causa dell'intervento dei vigili del fuoco, Atm ha deviato il percorso del tram 1 tra Cordusio e via Lazzaretto/Vittorio Veneto.

Le cause dell'incendio

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le cause dell'incendio sono da imputare a un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'edificio. In particolare, l'origine del rogo sarebbe stata la caldaia posta all'ultimo piano, prontamente spenta dai pompieri. A meno di un'ora dallo scoppio, l'incendio era già stato domato dai vigili del fuoco, rimasti poi sul posto per effettuare le verifiche del caso.