Incendio a Baggio: dà fuoco alla casa per evitare lo sfratto

Un uomo del '90 ha dato alle fiamme il proprio appartamento dal quale tra non molto sarebbe stato sfrattato. È accaduto all'alba del 28 novembre, verso le 5 in via Vercesi, zona Baggio. Sul posto sono accorsi polizia e vigili del fuoco che hanno evacuato l'intero edificio e domato l'incendio. L'uomo è stato poi denunciato dagli agenti per incendio doloso e danneggiamento.

A prendere fuoco è stata soltanto l'abitazione del moroso 28enne, tuttavia a causa dell'ampiezza delle fiamme, i pompieri hanno precauzionalmente evacuato tutti e quattro i piani della palazzina. Sul posto per circa due ore, fino alle 7 del mattino, hanno lavorato per spegnere l'incendio cinque mezzi dei vigili del fuoco. A causa di una leggera intossicazione da fumo un'inquilina anziana dello stabile è stata soccorsa e accompagnata in ospedale.