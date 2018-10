Milano, scoppia un altro incendio: appartamento in fiamme

Ancora un altro incendio a Milano. Oltre a quello devastante, ancora in corso, al deposito di rifiuti di via Chiasserini e a quello scoppiato a Novate Milanese domenica notte, il 18 ottobre, verso le 13, sono divampate delle fiamme all'interno di un condominio in via Vittani 5, zona Quarto Oggiaro. Sul posto sono accorsi quattro veicoli dei vigili del fuoco, che attualmente sono a lavoro per domare il rogo.

A divulgare le immagini dell'edificio da cui fuoriesce moltissimo fumo è stato il presidente del consiglio di Municipio 8, Fabio Galesi. Increduli i commenti di molti utenti, che sulla sua bacheca Facebook hanno espresso il proprio stupore di fronte all'ennesimo incendio in città, oltretutto a soli due chilometri da quello che arde da quattro giorni in via Chiasserini. Sul posto anche la polizia, di supporto ai pompieri nelle operazioni di evacuazione.

Nove persone ospitate dal Comune

Due famiglie (per un totale di nove persone) non possono fare rientro nei loro appartamenti perché compromessi dall'incendio: verranno ospitate dal Comune di Milano in una struttura alberghiera, in attesa che venga loro trovata una nuova sistemazione. Lo rende noto Gabriele Rabaiotti, assessore alla casa e ai lavori pubblici.

Tutti gli altri inquilini dell'edificio sono rientrati nelle loro case non appena concluse le operazioni di spegnimento.