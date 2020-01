Incendio all'inceneritore Accam di Busto Arsizio, fiamme devastano un serbatoio di olio

Incendio all'inceneritore Accam di Busto Arsizio nella notte tra lunedì e martedì 14 gennaio: le fiamme sono divampate intorno alle 2 da un serbatoio di olio idraulico che serve una delle turbine per la produzione di energia. Per il momento, comunque, non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme.

È subito scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti venticinque vigilie fuoco dai comandi di Varese, Milano e Como con otto automezzi: tre autopompe, tre autobotti, un’autoscala e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria); sul posto anche due ambulanze del 118, intervenute a scopo precauzionale.

Dopo una notte di lavoro i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme e mettere il sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpa per le rilevazioni sulla qualità dell'aria ma secondo quanto trapelato pare che il rogo non abbia interessato la zona di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. L'attività dell'inceneritore è stata comunque sospesa, non è ancora chiaro a quanto ammontino i danni causati dalle fiamme.