Quattro persone sono state soccorse dal personale del 118 dopo un incidente tra due auto in piazzale Diego Velasquez, angolo via Pisanello, via Osoppo, a Milano. Dopo l'incidente, avvenuto attorno alle 2.30 di domenica, una delle vetture si è incendiata. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni.