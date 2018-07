Incendio a Liscate, devastata un'azienda di profumi: fiamme altissime ed esplosioni

Un grosso incendio è divampato nella tarda serata di venerdì 6 luglio in una fabbrica di profumi di via Papa Giovanni XXIII a Liscate (Milano), la Muller & Koster. Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, si sono scatenate intono alle 23.30 e hanno devastato lo stabilimento, causando diverse esplosioni e un'altissima colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con oltre una ventina di mezzi, stanno procedendo allo spegnimento delle fiamme. Sul posto anche un'unità dell'azienda regionale protezione ambiente per effettuare le analisi della composizione dell'aria. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare il rogo; l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati, per il momento.

Video: esplosione nello stabilimento