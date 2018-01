Incendio negli ex magazzini militari occupati in zona Forze Armate

Un incendio è scoppiato negli ex magazzini militari della zona Forze Armate, nel primo pomeriggio di venerdì 12 gennaio. I vigili del fuoco si sono recati sul posto all'una di pomeriggio con un'autopompa ed un'autoscala. Secondo le prime informazioni, diramate direttamente dai vigili del fuoco, non dovrebbe trattarsi di un rogo di ingenti dimensioni; tuttavia è troppo presto per saperne di più.

Gli ex magazzini militari insistono nell'area di piazza d'Armi, ex demanio militare passata a Invimit che si occuperà di valorizzarla: ad oggi il progetto più probabile è quello presentato dall'Inter, che vorrebbe realizzare i propri campi d'allenamento per sostituire la Pinetina di Appiano Gentile e Interello a nord di Milano, nonché la propria sede ora in corso Vittorio Emanuele. Contro questa e altre idee si batte l'associazione "Le Giardiniere", che vorrebbe realizzare piuttosto un parco agricolo urbano, preservando l'area boschiva presente.

Le strutture sono state occupate abusivamente da gruppi di persone. Di recente era scoppiata una polemica - anche politica - tra i vertici del Municipio 7 e l'assessore alla sicurezza Carmela Rozza, riguardo all'imminente sgombero. E soltanto giovedì 11 gennaio tre volanti della polizia si sono recate presso gli ex magazzini per un controllo di propria iniziativa.