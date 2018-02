Incendio in casa a Marcallo, arrivano cinque mezzi dei vigili del fuoco

Incendio in un appartamento a Marcallo con Casone, nel Magentino, nella mattinata del 16 febbraio.

Erano le 12.40 di venerdì quando da via Colombo è partito l'allarme. I vigili del fuoco si sono precipitati con cinque mezzi e hanno domato le fiamme. Secondo quanto viene comunicato, nessuno è rimasto ferito. Alle tre meno un quarto del pomeriggio, i vigili del fuoco stavano ultimando le verifiche d'idoneità in loco per consentire agli abitanti di fare rientro nell'abitazione.