Marcallo con Casone, esplosione e incendio in una ditta chimica: 13 operai feriti, uno è grave

Esplosione mercoledì pomeriggio in un'azienda chimica di Marcallo con Casone, nel Milanese.

Alle 15 in punto, per cause ancora non chiare, una deflagrazione è avvenuta all'interno della "Sol.vet. srl" di via Sciesa, ditta che si occupa della produzione di solventi e diluenti. Dopo lo scoppio all'interno del capannone è divampato un violento rogo, che ha causato una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia locale, i carabinieri, tre ambulanze, due auto mediche e un elicottero del 118.

Le prime informazioni parlano di tredici persone coinvolte. Un operaio - un uomo di trentotto anni - è rimasto ustionato ed è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri dodici lavoratori avrebbero invece riportato ferite più lievi.

Video | L'azienda subito dopo l'esplosione