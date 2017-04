Incendio distrugge una fabbrica, pompieri al lavoro: altissima colonna di fumo nero | Foto

Incendio a Nizzolina – frazione di Marnate (Varese) – nella mattinata di venerdì 21 aprile. Le fiamme hanno devastato la ex Gs alimentari, oggi Piatti Freschi Italia: azienda che fa parte sel gruppo Fres.Co.

VIDEO | Vigili del fuoco al lavoro

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate da alcuni macchinari. Sul posto sono al lavoro una cinquantina di vigili del fuoco del comando provinciale di Varese con diversi mezzi. La zona attigua allo stabilimento è stata chiusa al traffico ed è stato vietato l'accesso.

L'alta colonna di fumo è ben visibile in tutto l'altomilanese. Al momento non si hanno notizie di feriti o intossicati, gli oltre duecento dipendenti – si legge in una nota diramata dalla stessa azienda – sono stati evacuati tempestivamente dal sito produttivo.

La fabbrica per ora è chiusa, ma Il direttore generale di Piatti Freschi Italia, Stefano Maza, ha dichiarato di impegnarsi al massimo affinché che la produzione possa riprendere il prima possibile.